Capello consiglia: "E se Thiago Motta portasse Zirkzee? Beh..."

Fabio Capello, ex tecnico rossonero - a La Gazzetta dello Sport - ha commentato così il possibile arrivo di Thiago Motta sulla panchina del Milan: "Mi sembra un allenatore pronto per il salto. E se portasse Zirkzee? Beh, sarebbe l’ideale. Thiago Motta ha avuto la fortuna di avere in squadra il centravanti sorpresa della stagione e lo ha gestito molto bene. Se parliamo di questo però andiamo in un altro campo, decisamente complesso. I calciatori sono sempre la cosa più importante: è possibile dimostrare di essere bravi solo se si hanno calciatori forti".

E se Thiago Motta non fosse disponibile? Capello fa il nome di una vecchia conoscenza del calcio italiano per la panchina del Milan: "Un allenatore che conosce l’Italia. Uno come Fonseca".

Quale deve essere la prima caratteristica per il prossimo allenatore del Milan? "Deve capire dove sta lavorando. Ogni nazione ha una caratteristica di gioco, una serie di leggi non scritte da conoscere. In Spagna l’eredità di Guardiola è ancora chiara – nei Paesi Baschi, invece, meno -, in Inghilterra si corre e si lotta anche sullo 0-3, in Francia comanda il fisico. Un allenatore deve adattare almeno un po’ il suo calcio a queste caratteristiche. Deve capire che il modo di pensare dei giocatori, tatticamente, è diverso: in ogni nazione ci sono cose che si possono chiedere e altre che è bene evitare".