MN - Santacroce: "De Zerbi può essere l'uomo giusto per il Milan. Da calciatore era molto impetuoso, invece ora..."

Che possa essere Sergio Conceiçao colui il quale sostituirà Stefano Pioli sulla panchina del MIlan? In merito a questo argomento è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it l'ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce, il quale si è espresso anche sulla possibilità di vedere a partire dalla prossima stagione l'allenatore emiliano sulla panchina dei partenopei.

Secondo te De Zerbi può essere l'uomo giusto per il Milan?

"Di sicuro può essere l'uomo giusto. Ovunque. E' un allenatore veramente di grande importanza, uno che sa lavorare molto bene con i giovani. Quindi si, mi piacerebbe vederlo sicuramente a Milano".

Com'era da giocatore? Era già allenatore in campo?

"No, era il contrario. Per come l'ho visto io, era molto 'frevaiolo'. Era uno molto impetuoso, molto fuoco. Invece si è trasformato comunque in un pensatore al 100%. Se lui fa qualcosa la fa per far tirare fuori il 100% dai proprio giocatori, e in questo me ne han parlato benissimo tutti quelli che lo hanno avuto da allenatore".