live mn Primavera, Torino-Milan (3-3): il Milan pareggia una partita pazza ma conquista i playoff contro la Lazio

FINE PARTITA - Alla fase finale per la volata scudetto ci va il Milan, al termine di un secondo tempo incredibile e dal fiato sempre sospeso quest'oggi contro il Torino. I ragazzi di Abate sono letali nei primi 15 minuti della ripresa, grazie soprattutto alle reti di Sia, Nsiala e Bonomi. Il Torino, con grande orgoglio riesce a riaprire la sfida con Gabellini e a trovare per inerzia ed episodi il pareggio nel finale con Dell'Aquila e un rigore di Della Valle. Ai playoff contro la Lazio, da sesto in classifica e con qualche brivido di troppo ci andrà però il Milan di Ignazio Abate.

97' FINISCE QUI! Il Milan pareggia 3-3 e conquista i playoff contro la Lazio!

94' Calcio di rigore per il Torino, fallo di Magni su Ciammaglichella e pareggio incredibile del Torino con Della Valle. Finale di partita pazzesco.

90 + 5 minuti di recupero

87' Abate sceglie Bakoune per Scotti e Sia per Cuenca.

84' Il Torino nel finale si accende e trova anche la seconda rete con un colpo di testa di Dell'Aquila. Ne servirebbero altri due ai granata per accedere ai playoff.

82' Nel Milan, in campo Liberali al posto di un grande Bonomi.

80' Per il Torino fuori Gabellini e dentro Perciun.

74' Ancora cambi nel Torino, Non ce la fa Marchioro, al suo posto il difensore Mendes.

72' Altre novità in casa granata: Dell'Aquila e Muntu per Njie e Antolini, le mosse di Scurto

69' Cambio nel Milan, finisce qui la partita di Camarda per fare spazio a Jimenez.

61' Questa volta è il Torino a segnare con Gabellini, furbo e veloce a sfruttare un brutto errore di Raveyre su una conclusione centrale di Ciammaglichella.

57' Tris Milan!! Un altro brutto errore della difesa granata, con Bonomi che sfrutta una palla persa a campo aperto, bucando Abati per la terza volta in questo secondo tempo. Batosta del Torino, tanti errori e rossoneri sempre più vicini ai playoff.

55' Raddoppio Milan! Assist di Simic di testa e appoggio facile a porta vuota da parte di Nsiala, adesso il Milan è sempre più vicino ai playoff.

54' E arriva anche la prima ammonizione della gara con il direttore di gara che estrae il giallo a Njie per continue proteste.

48' Primo cambio della partita per il Torino, esce Silva ed entra Ciammaglichella.

47' Vantaggio Milan!! Partono subito forte i rossoneri di Abate con la rete di Diego Sia, abile a sfruttare un errore imperdonabile di Bianay Balcot in fase di disimpegno e a battere Abati col sinistro. Sono 10 in campionato per lui, sempre più rivelazione di questa squadra.

- Si è concluso 0-0 il primo tempo del match tra le formazioni Primavera di Torino e Milan. Partita molto equilibrata con pochissime emozioni e con le due squadre che hanno sbagliato parecchio. Se dovesse finire così, i rossoneri di Abate sarebbero qualificati ai Playoff scudetto del campionato Primavera 1.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

36' Occasione per il Milan: Magni trova in area Camarda che combatte e dopo un rimpallo arriva a tu per tu con Abati, che in uscita bassa blocca il pallone.

33' Punizione per il Milan poco fuori dall'area di rigore: Bonomi prova il destro a giro, ma la barriera respinge la sua conclusione.

25' Dalla Vecchia ci prova con il sinistro dalla distanza, Raveyre blocca a terra senza problemi.

23' Angolo per il Torino dalla sinistra: cross in area, la palla arriva sul secondo palo dove va a terra un giocatore granata, ma l'arbitro fa proseguire il gioco nonostante qualche timida protesta dei padroni di casa.

21' Pochissime emozioni finora in campo.

14' Durissimo scontro aereo tra Antolini e Magni, con il terzino destro rossonero che ha avuto la peggio dopo la caduta. Per fortuna non dovrebbe trattarsi di nulla di grave e l'esterno in campo può tornare in campo dopo l'intervento dello staff medico milanista.

9' Errore in disimpegno del Milan, con Scotti e Magni che non si intendono. Silva ruba il pallone e serve in area Njie che calcia con il sinistro, pallone a lato.

6' Fase di studio tra le due squadre in questo avvio di partita.

0' Inizia la partita!!!

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco seguiremo in diretta la sfida tra le formazioni Primavera di Torino e Milan, valida per l'ultima giornata di campionato. Si tratta di una gara decisiva per entrambe le formazioni che puntano a qualificarsi alla fase finale del torneo: alla squadra rossonera di Ignazio Abate basterà un pareggio per strappare il pass per i Playoff scudetto. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Milan:

TORINO: Abati, Bianay Balcot, Ruszel, Savva, Silva, Dellavalle, Gabellini, Njie, Dalla Vecchia, Marchioro, Antolini. A disposizione: Brezzo, Casali, Acar, Dell’Aquila, Mullan, Ciammaglichella, Perciun, Longoni, Mendes, Muntu, Franzoni. Allenatore: Scurto.

MILAN: Raveyre, Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi, Malaspina, Zeroli, Scotti, Sia, Bonomi, Camarda. A disposizione: Bartoccioni, Bakoune, Stalmach, Cuenca, Paloschi, Parmiggiani, Jimenez, Liberali, Perera, Simmelhack, Ossola. Allenatore: Abate.