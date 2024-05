Vedi l’ironia, tre gol subiti (anche oggi) come tre sono stati i giorni di vacanza durante la settimana

vedi letture

Per l'ennesima volta in stagione, la nona tra tutte le competizioni, il Milan subisce tre gol in una sola partita. È successo contro Inter, Dortmund, PSG, Atalanta, Monza, Rennes, Sassuolo, Genoa e Torino tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League. Quella dei rossoneri tra l'altro, ad oggi, è la decima difesa del campionato: è stato questo il tallone d'Achille che ha condizionato tutta la stagione del Diavolo.

E, anche se non è direttamente collegato, stride da morire con i numerosi giorni di vacanza che hanno usufruito i calciatori quest'anno, non ultimi i tre "day off" concessi da Pioli ad inizio settimana post vittoria contro il Cagliari. Tre, ironicamente, come i gol subiti oggi. Senza scadere in populismi beceri e noiosi, è sempre bene ricordare in ogni occasione utile a chi va in campo che quella che indossano è una maglietta che richiede determinati standard: tecnici, comportamentali e mentali.

Potrà essere anche quasi tempo di vacanza e riposo ma è sempre giusto tenere presente che anche la passione dei tifosi, se chi tifa non vede il giusto impegno in campo, può andare in ferie. La protesta di queste ultime settimane può essere giusto un assaggio. Quest'anno ormai è andata così, l'anno prossimo finiscono gli alibi. E le vacanze prolungate, in campo e fuori.