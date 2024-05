Il QS su Torino-Milan 3-1: "Diavolo fragile e impreciso. Toro, un tris per l'Europa"

In merito al 3-1 inflitto ieri dal Torino al Milan, l'edizione odierna del Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Diavolo fragile e impreciso. Toro, un tris per l'Europa". I rossoneri, sicuri ormai del secondo posto in classifica, hanno staccato la spina e così ha fornito una prestazione piuttosto deludente e distratta. Per i granata, si tratta invece di una vittoria importante nella corsa alla Conference League.

Questo il tabellino di Torino-Milan di Serie A:

TORINO-MILAN 3-1

MARCATORI: 26’ Zapata, 40’ Ilic, 46’ Rodriguez, 55’ Bennacer (r)

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno (dal 80’ Lovato), Masina; Bellanova (dal 74’ Lazaro), Linetty, Ilić, Rodríguez (dal 61’ Vojvoda); Ricci; Pellegri (dal 74’ Sanabria), Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Silva Pertinhes; Kabić, Okereke. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano (dal 65’ Florenzi); Reijnders, Bennacer (dal 78’ pobega), Musah (dal 78’ Giroud); Pulisic, Jović, Okafor (dal 61’ Leao). A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara; Adli, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Feliciani di Teramo

Ammoniti: 78’ Tomori, 90’+5 Ricci.

Recupero: 2' 1T, 4’ 2T.