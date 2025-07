Torino, Vagnati: "Ricci? Vedremo come andrà a finire questa cosa col Milan"

"Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta con Marco Baroni, il suo entusiasmo e voglia di venire in una piazza importante come la nostra ci ha convinto, vogliamo migliorare la nostra scorsa stagione". Così Davide Vagnati, ds del Torino, parla da dirigente da Rimini, all’evento 'Colpi da Maestro', a margine dell’apertura del calciomercato.

Zapata è pronto a tornare: quanto è importante nel progetto del Toro?

"E' il capitano, ha fatto la storia della Serie A, è uno degli attaccanti più prolifici in attività".

Nel mercato del Toro c'è la cessione di Ricci al Milan?

"Samuele è un giocatore che è cresciuto tantissimo da noi, ad Empoli era un ragazzo e noi abbiamo creduto sempre in lui. Vedremo come andrà a finire questa cosa col Milan".

A che punto è il mercato in entrata? Anche per dare un segnale ai tifosi:

"Abbiamo le idee chiare, conosciamo le caratteristiche dei giocatori che dobbiamo inserire, anche dopo aver parlato col mister. Abbiamo perso esterni d'attacco e dobbiamo rimpiazzarli, dobbiamo migliorare la scorsa stagione in termini di risultati".

Cosa è successo con Terlizzi e Romano?

"Avevamo un accordo, vedremo se si potrà fare più avanti. Loro avevano una scadenza in oggi, ma noi non avevamo nessun tipo di interesse in questo".

Com'è la situazione relativa a Milinkovic-Savic?

"Vanja ha fatto una stagione importante, io ho sempre creduto in lui e l'avevo preso già alla SPAL. Al Torino è cresciuto ed è maturato: vediamo cosa succederà nel corso del mercato, è normale che ci siano interessi per lui. Se dovesse rimanere, saremmo molto contenti. Noi abbiamo un contratto, è un giocatore importante e non ha manifestato la voglia di partire".