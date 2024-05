TMW Radio - Calamai: "A Ibra fa piacere che si sbricioli tutto, che venga vissuto questo finale di stagione come quello di chiusura di un mondo?"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Penna e Calamai, editoriale a cura di Luca Calamai: "Abodi ha proposto un'agenzia che controlli i bilanci delle società. Oggi ho sentito le sue parole e ha chiarito alcuni punti a Radio Rai, perché l'impatto c'è stato ed è stato forte. Il calcio italiano credo sia stanco di vivere di bilanci e situazioni debitorie, di situazioni economiche, ma credo che la difesa dell'autonomia del mondo dello sport dalla politica va fatta. Credo sia stato opportuno lo stop da parte di Malagò, perché si deve spiegare bene la situazione. Passo all'Inter, che non mi è proprio piaciuta col Sassuolo. E' chiaro che si vince lo Scudetto e un po' si molli, si stacchi con la testa, ma non mi è piaciuto il modo del ko. Ho sempre visto un'Inter che ha fatto pochi calcoli, che ha sempre giocato un certo tipo di calcio ma stavolta si prende 5 per come ha perso. 7 invece a Chiesa, che non ha segnato ma per la prima volta ho rivisto il vecchio Chiesa. Ho visto un Chiesa rabbioso, e quello vero è così.

Abbiamo bisogno che gli italiani top trovino ora qualcosa in più. Mi sono divertito a vedere Roma-Juve, non mi succedeva da tanto tempo. Non so poi che voto dare al VAR di Verona-Fiorentina per il secondo gol dei veneti. Ho rivisto l'azione e le immagini non mi hanno tolto il dubbio. Ma faccio i complimenti comunque al Verona, che contro tutto e tutti sta facendo grandi cose. E' caos totale al Milan, lo si è visto anche ieri col Genoa. Non capisco poi quale parte recita Ibrahimovic. A lui fa piacere che si sbricioli tutto, che venga vissuto questo finale di stagione come quello di chiusura di un mondo? Una figura nuova, autorevole come lui avrebbe dovuto intervenire per evitare questa situazione che non è da Milan. E poi 7 a Gilardino. E' partito andando a sporcarsi le mani, è un allenatore che ha idee".