Capello sottolinea: "La cosa che mi è piaciuta di più è stata la padronanza del Milan"

Fabio Capello, opinionista, si è così espresso su SkySport commentando le vittorie di Milan e Juventus in Europa League.

Fabio Capello, opinionista, si è così espresso su SkySport commentando le vittorie di Milan e Juventus in Europa League: "Ho apprezzato questo Milan. Finalmente bene Loftus-Cheek, l'ho visto entrare deciso sul pallone e recuperare. Lui e Rabiot hanno aiutato molto i compagni di squadra. Tutti hanno lottato. Cisse ha capacità balistica, ma col Salisburgo ha fatto qualcosa di più segnando tre gol. E' un giocatore interessante, che però deve ancora maturare. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la padronanza dei rossoneri, contro una squadra che mi ha deluso. La squadra di Amorim non ha mai sofferto il ritmo.

Kolo Muani e Woltemade hanno segnato entrambi, è questa la cosa più importante. Il gol di Kolo Muani è stato molto bello. Si è mosso da attaccante puro arrivando da una posizione defilata, ha tagliato il campo da sinistra e probabilmente si è sentito più libero. Da prima punta si sente più ingabbiato, mentre da altre posizioni vede lo specchio in modo diverso. Woltemade? Ho visto un attaccante che lì ci può stare, ma ha bisogno di un giocatore intorno che si muove. Sa tenere palla, sa fare il punto di riferimento. Non ho capito perché non hanno crossato mai, con uno così grande davanti. La palla non deve solo colpirla di testa, può anche arrivargli addosso".