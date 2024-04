Capello sul futuro della panchina del Milan: "Non vorrei essere nei panni dei dirigenti..."

vedi letture

Dopo i quattordici giorni più bui della stagione rossonera, con il doppio confronto ai quarti di finale di Europa League perso contro la Roma e il sesto derby consecutivo in cui i rossoneri sono usciti sconfitti contro l'Inter con tanto di biglietto in prima fila (non richiesto) per i festeggiamenti dello scudetto nerazzurro, il Milan si appresta a concludere la stagione senza grandi obiettivi, se non quello di evitare di cestinare anche il secondo posto. In tal senso e di tutto questo ha parlato l'ex tecnico rossonero Fabio Capello in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

Questo il pensiero di Capello sul prossimo allenatore del Milan: "Nelle valutazioni sul futuro di un allenatore pesano tanti, tantissimi fattori, dagli obiettivi raggiunti alla partecipazione al mercato. Non vorrei essere nei panni dei dirigenti. In ogni caso, i tifosi devono essere riconoscenti verso Pioli: ha vinto con merito uno scudetto inaspettato e ha condotto il Milan in semifinale di Champions League".

E sulla posizione di Ibrahimovic...:"Da luglio sarà Ibra il capo cantiere. In questa stagione è entrato in corsa nel club, dalla prossima ci metterà la faccia. Non ci sono scusanti. Conosco Zlatan, non ce lo vedo a spingere per un determinato nome solo per accontentare i tifosi. E’ intelligente, competente e molto attento: valuterà bene, magari facendosi consigliare da persone di fiducia".