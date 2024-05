Assogna: "Al netto di un obiettivo raggiunto con tempi anticipati, il Milan poteva finire un po' meglio la stagione"

Nel post partita di Milan-Genoa, durante la tramissione di SkySport 24, il giornalista Paolo Assogna ha detto la sua sul delicato momento che sta attraversando la formazione rossonera in questo contestatissimo finale di stagione, compiendo anche un'analisi più accurata su quanto il Diavolo ha fatto nell'arco di tutto il campionato e non solo. Queste le sue dichiarazioni.

"Perché il Milan non vince da più di un mese? Non lo so. So che c'è stato in un certo momento, come dire, una freanta secondo me conseguente anche del rapporto di fiducia che si è un pochino incrinato fra proprietà, allenatore e calciatori in campo, che secondo me hanno tolto quella sinergia magica che aveva portato due anni fa ad uno Scudetto inaspettato. Quindi è soltato un elemento di fine ciclo, non ci trovo niente di grave. Detto questo la posizione del Milan è una posizione secondo me in linea alle qualità della squadra. Poi con tutto il rispetto dei singoli comportamenti, tifosi, società, allenatore, giocatori, ognuno fa quello che vuole, però diciamo che al netto di un obiettivo, quello della Champions League, raggiunto con tempi abbastanza anticipati, si poteva finire un po' meglio".