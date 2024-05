Accomando: "De Zerbi non ha ancora una squadra pronta dopo il Brighton. Però, chissà..."

Il giornalista di DAZN Orazio Accomando, intervenuto in diretta, ha fatto il punto sulla panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni: “Per Fonseca ci sono stati ulteriori contatti in settimana, è il nome forte in questo momento. Si era parlato di Gallardo dopo che aveva rescisso il suo contratto con l’Al Ittihad, ma sono cifre spropositate. Il Milan aveva chiesto informazioni ma sono cifre spropositate per, probabilmente, qualsiasi squadra italiana.

L’altro nome è van Bommel: secondo fonti vicine a van Bommel c’è stato un contatto con l’entourage, esplorativo ma non approfondito mentre con Fonseca sì. Poi ci sono delle suggestioni delle ultime ore. Non abbiamo avuto conferma, parliamo di De Zerbi che non ha una squadra già pronta dopo aver lasciato il Brighton. Però, chissà…”.