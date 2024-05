Marchetti critico: "Quest'anno i giocatori del Milan non hanno reso tanto quanto ci si poteva aspettare"

Nel post partita di Milan-Genoa, durante il programma di SkySport 24 'Campo Aperto', il noto esperto di calciomercato Luca Marchetti ha parlato di Milan puntando il dito più contro i calciatori rossoneri che contro Stefano Pioli per i deludenti risultati ottenuti in questa stagione. Queste le sue dichiarazioni.

"Sappiamo benissimo che l'allenatore è il primo responsabile quando i risultati vanno male ed il primo che esaltiamo quando i risultati vanno bene perché riesce a trovare le condizioni perfette per poter operare. Però obiettivamente quest'anno dei giocatori del Milan chi ha fatto una grande stagione? Di quelli su cui tu avresti puntato, Theo Hernandez, Leao, Giroud ha fatto una bella stagione. Loftus-Cheek ha dato un buon contributo. Gli altri, a causa infortuni, a causa di una stagione che comunque è andata storta, comunque non hanno reso tanto quanto ci si poteva aspettare. Se nell'Inter oggi tutti hanno fatto molto meglio, al Milan non hanno fatto così".