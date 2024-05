Altri 3 gol al passivo, peggiorato lo score dell'anno scorso. Milan ora 10ª difesa di A

vedi letture

Con i tre gol incassati contro il Torino, il Milan sale a 46 gol subiti in questo campionato, quando manca solo una giornata alla fine. Un dato impressionante, se paragonato alle altre squadre: nella speciale classifica i rossoneri sarebbero la decima miglior difesa. Questa la classifica:

1. Inter 19 gol subiti

2. Bologna 27

3. Juventus 28

4. Torino 33

5. Lazio 37

6. Atalanta 39

7. Fiorentina 42

8. Roma 44

8. Genoa 44

10. Milan 46

11. Napoli 48

11. Monza 48

11. Hellas Verona 48

14. Udinese 52

14. Empoli 52

16. Lecce 54

17. Cagliari 65

18. Frosinone 68

19. Sassuolo 72

20. Salernitana 76

Con i tre gol subiti contro il Torino, il Milan ha peggiorato lo score dell'anno scorso quando chiuse a 43 gol subiti. Per arrivare a un dato simile bisogna risalire al 2019/20, l'anno in cui Stefano Pioli subentrò a Marco Giampaolo. Numeri peggiori nel 2014/15 con Filippo Inzaghi in panchina: 50 gol al passivo.