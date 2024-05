Serie B, il Catanzaro accede in semifinale playoff. Brescia superato ai supplementari

Il Catanzaro stacca il biglietto per le semifinali dei playoff. Successo di rimonta sul Brescia al "Ceravolo". 4-2 il risultato finale dopo i tempi supplementari, con i lombardi che stavano pregustando la qualificazione, trovandosi avanti per 1-2 fino al 96'. Due gol per Iemmello, uno per Donnarumma e uno per Brignola. Brescia che si illude prima con Galazzi, poi con Moncini.

Delineati gli accoppiamenti, eccoli nel dettaglio:

PALERMO - VENEZIA (andata il 20 maggio, ritorno il 24)

CATANZARO - CREMONESE (andata il 21 maggio, ritorno il 25)

Le finali si giocheranno il 30 maggio e il 2 giugno, dove uscirà il nome della squadra che raggiungerà in Serie A il Parma e il Como.