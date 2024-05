Thiago Motta: "Non ho deciso e non ho firmato niente. Prossima settimana parlerò col Bologna"

Antivigilia di campionato per il Bologna, che lunedì sera al Dall'Ara ospita la Juventus orfana di Allegri nelle penultima sfida del campionato di Serie A. A qualificazione Champions già raggiunta, si preannuncia una grande festa in casa rossoblù: "È stata una bellissima settimana - ha sottolineato il tecnico Thiago Motta in conferenza stampa -, il merito è anche mio ma i protagonisti sono i ragazzi. Mi sono goduto un bellissimo momento, un qualcosa di storico che abbiamo dimostrato di essere possibile. Ora pensiamo a finire al meglio, finire terzi in campionato sarebbe aggiungere ancora qualcosa a tutto ciò che di fantastico abbiamo fatto... sempre senza nessuna pressione".

Dopo quest' anno meraviglioso, immaginiamo sia difficile scegliere se restare in una società con cui si è ottenuto qualcosa di storico piuttosto che un club che apparentemente è più di prestigioso.

"Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente. Sta arrivando il momento di farlo, ma va fatto internamente e con grande rispetto per tutti".

In città c'è uno stato d'animo doppio: c'è chi dice di godersi la festa e chi invece pensa all'eventuale futuro senza l'attuale allenatore...

"Io penso che sia il caso di godersi la festa pensando a quello che di grande abbiamo fatto, ma non sono la persona che deve consigliare niente a nessuno. Quando incontro qualche tifoso in città trovo tutti molto soddisfatti e contenti di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, i tifosi, il club, i ragazzi e anche voi giornalisti. Devo essere riconoscente anche a delle persone come voi che avete fatto tanto per portare il Bologna più in alto possibile".

Non possiamo però pensare che i tifosi non ti abbiamo detto "non andare via".

"I tifosi che mi hanno fermato sono stati sempre molto riconoscenti per quello che abbiamo fatto, così come lo sono io con loro".

Nella sua testa ha già deciso o è veramente decisivo l'incontro che avrà con Saputo?

"Io non ho deciso niente e non ho firmato niente. La settimana prossima dovremo vederci, parlare e comunicare la decisione insieme".