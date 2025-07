FOTOGALLERY - Le immagini più belle della nuova seconda maglia del Milan

AC Milan e PUMA hanno svelato oggi il nuovo Away kit per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design “diabolico” che rende omaggio alla ricca storia e cultura dei rossoneri. La maglia reinterpreta un grande classico senza tempo: una base white - elemento iconico delle maglie Away del Milan – arricchita da accenti dinamici in red e black.

Questo nuovo design unisce heritage e innovazione, riportando sulla maglia uno dei simboli più iconici del Club rossonero: il Diavoletto. Introdotto per la prima volta negli anni ’80, l’iconico Diavoletto torna sulla parte frontale di una maglia ufficiale, ispirando un kit creato per coloro che vivono la legacy del Milan fino in fondo: non solo sulla pelle, ma anche nell’anima.

Simbolo di passione e orgoglio, il Diavoletto è diventato un elemento distintivo del Club, amato e riconosciuto dai tifosi in tutto il mondo. Con questo nuovo Away kit, PUMA reinterpreta un’estetica classica in chiave contemporanea, celebrando il passato e proiettando il Milan verso il futuro, per un risultato dal carattere forte e inconfondibile – dando vita a un kit infernale.

Riflettendo l'impegno di PUMA per la sostenibilità, le maglie Replica sono realizzate con l'iniziativa RE:FIBRE, che utilizza scarti tessili riciclati per creare nuovi materiali senza compromettere la qualità. Contenendo almeno il 95% di scarti tessili riciclati e altri materiali in poliestere usati, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un processo di produzione più circolare e sostenibile per le maglie da calcio.

Il nuovo Away kit debutterà in campo il 23 luglio, quando il Milan affronterà l’Arsenal a Singapore, nel contesto del Pre-Season Tour nella regione Asia- Pacifico. Il nuovo Away kit 2025/26 di AC Milan è disponibile su store.milan.com, in tutti gli AC Milan Official Store, PUMA.com, nei PUMA Store e presso selezionati retailer.