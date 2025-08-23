Pedullà: "Due giorni fa il Milan ha offerto ufficialmente 27 milioni bonus compresi per Harder"

Pedullà: "Due giorni fa il Milan ha offerto ufficialmente 27 milioni bonus compresi per Harder"MilanNews.it
Oggi alle 15:24Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi
fonte Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di mercato ha fatto il punto della situazione in casa Milan per quanto concerne il discorso attaccanti. Dal caso Boniface al retroscena Harder. Questo il suo commento postato sul proprio profilo "X".

Pedullà: "Vi sveliamo il retroscena: due giorni fa il Milan ha offerto ufficialmente 27 milioni- bonus compresi allo Sporting per il ventenne Harder, ma c’è un club di Ligue1 in pressing. Questo a conferma che il Milan cerca due attaccanti, aspettando le comunicazioni su Boniface e ricordando che entriamo nel “dentro o fuori” per Vlahovic".