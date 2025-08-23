Luka Modric diventa l'esordiente più anziano della storia della Serie A

di Lorenzo De Angelis

Neanche il tempo di arrivare che Luka Modric si è subito preso le chiavi del centrocampo del Milan. Non a caso Max Allegri ha deciso subito di puntare su di lui, schierandolo titolare in occasione dell'esordio di campionato contro la Cremonese. Partendo dal primo minuto contro i grigiorossi, il Pallone d'Oro 2018 è diventato l'esordiente più anziano della storia della Serie A con i suoi 29 anni, 11 mesi e 14 giorni.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-CREMONESE

MILAN (4-3-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Estupinan, Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers,Gimenez, Pulisic. All. Massimiliano Allegri. A disp: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Jimenez, Chukwueze, Athekame, Jashari, Bartesaghi, Musah

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Okereke, Bonazzoli. All. Davide Nicola. A disp: Silvestri, Nava, De Luca, Serincola, Castagnetti, Mussolini, Ceccherini, Payero, Bondo, Lordkipanidze, Folino, Ayala