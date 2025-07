Quando debutterà la nuova seconda maglia del Milan: prima già a luglio

Il nuovo Away kit debutterà in campo il 23 luglio, quando il Milan affronterà l’Arsenal a Singapore, nel contesto del Pre-Season Tour nella regione Asia- Pacifico. Il nuovo Away kit 2025/26 di AC Milan è disponibile su store.milan.com, in tutti gli AC Milan Official Store, PUMA.com, nei PUMA Store e presso selezionati retailer.

LE DICHIARAZIONI

Simbolo di passione e orgoglio, il Diavoletto è diventato un elemento distintivo del Club, amato e riconosciuto dai tifosi in tutto il mondo. Con questo nuovo Away kit, PUMA reinterpreta un’estetica classica in chiave contemporanea, celebrando il passato e proiettando il Milan verso il futuro, per un risultato dal carattere forte e inconfondibile – dando vita a un kit infernale.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Il Diavoletto è più di un semplice simbolo: è parte del DNA del nostro Club. Riportarlo sulla maglia è un omaggio alla nostra legacy, ma ci aiuta anche a parlare ad una nuova generazione di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Questo kit, accuratamente disegnato da PUMA, cattura l’essenza di ciò che significa rappresentare questo Club: passione, stile e uno spirito audace che ci distingue".

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: “Quest'anno ci siamo immersi interamente nella storia e nei simboli iconici del Milan, uno dei club più famosi e stilosi del mondo. I classici Away kit bianchi sono sinonimo di AC Milan, quindi quest'anno abbiamo voluto osare, attingendo al tema diabolico e all’emblema iconico del Diavoletto, che ha dato nuova linfa al design. L’abbinamento della base white con i dettagli red e black ha davvero valorizzato la maglia, creando uno stile unico che porta il fuoco in campo con un’estetica diabolica".