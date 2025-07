MN - Milan, lunedì alle 13 la conferenza stampa di presentazione di Allegri. Alle 18 il primo allenamento sul campo esterno di Milanello

vedi letture

Lunedì inizierà ufficialmente la nuova stagione del Milan con il classico raduno. Il primo allenamento della nuova annata sportiva andrà in scena alle 18 sul campo esterno di Milanello, mentre qualche ora prima, alle 13 a Casa Milan, è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore milanista Massimiliano Allegri.

Intanto oggi il club di via Aldo Rossi ha presentato la nuova seconda maglia. Ecco il comunicato: "AC Milan e PUMA hanno svelato oggi il nuovo Away kit per la stagione 2025/26, caratterizzato da un design "diabolico" che rende omaggio alla ricca storia e cultura dei rossoneri.La maglia reinterpreta un grande classico senza tempo: una base white - elemento iconico delle maglie Away del Milan - arricchita da accenti dinamici in red e black. Questo nuovo design unisce heritage e innovazione, riportando sulla maglia uno dei simboli più iconici del Club rossonero: il Diavoletto. Introdotto per la prima volta negli anni '80, l'iconico Diavoletto torna sulla parte frontale di una maglia ufficiale, ispirando un kit creato per coloro che vivono la legacy del Milan fino in fondo: non solo sulla pelle, ma anche nell'anima. Simbolo di passione e orgoglio, il Diavoletto è diventato un elemento distintivo del Club, amato e riconosciuto dai tifosi in tutto il mondo. Con questo nuovo Away kit, PUMA reinterpreta un'estetica classica in chiave contemporanea, celebrando il passato e proiettando il Milan verso il futuro, per un risultato dal carattere forte e inconfondibile - dando vita a un kit infernale.

Per celebrare il lancio e coinvolgere la community locale, AC Milan e PUMA hanno organizzato una speciale caccia al tesoro per le strade di Milano, invitando i tifosi a seguire una scia di simboli del Diavoletto rosso collocati in luoghi iconici legati alla storia del Club. Il percorso si è concluso alla Bottega del Diavolo, dove i partecipanti hanno ricevuto uno special gift e hanno potuto vedere in anteprima esclusiva il nuovo Away kit - trasformando le strade di Milano in un tributo vivente allo spirito dei rossoneri. Il nuovo Away kit debutterà in campo il 23 luglio, quando il Milan affronterà l'Arsenal a Singapore, nel contesto del Pre-Season Tour nella regione Asia-Pacifico".