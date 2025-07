Euro Women 2025, disposto un minuto di silenzio per ricordare Jota e il fratello

A seguito della tragedia che ha colpito il mondo del calcio a seguito della morte di Diogo Jota, calciatore del Liverpool e della Nazionale portoghese, a causa di un incidente stradale all'età di 28 anni, la UEFA ha previsto un minuto di raccoglimento prima delle due partite odierne valide per l'Europeo femminile in corso di svolgimento in Svizzera.

Queste le gare in questione:

Ore 18:00 - Belgio-Italia

Ore 21:00 - Spagna-Portogallo

Il comunicato del Liverpool

Il Liverpool ha confermato di essere stato informato della tragedia, che ha coinvolto il 28enne attaccante e il fratello. In questo momento di immenso dolore, la società ha dichiarato che "non rilascerà ulteriori commenti" e ha chiesto "il rispetto della privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff del club, mentre cercano di elaborare una perdita inimmaginabile". Un messaggio che riflette la gravità e la delicatezza della situazione in casa Reds.

Il club ha inoltre assicurato che continuerà a fornire il proprio pieno supporto a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. La scomparsa di Diogo Jota, un calciatore talentuoso e un punto di riferimento in campo, rappresenta un duro colpo per il Liverpool e per l'intero panorama calcistico. La comunità sportiva si stringe attorno ai familiari e al club in questo momento di lutto. Il club ha anche chiarito che continuerà a "dare pieno supporto a famiglia, amici e compagni di Diogo Jota".