Albertini su Ricci: "Mi piace. Spero prenda il Milan come un punto di partenza e non solo di arrivo"

Demetrio Albertini è uno degli ospiti del Premio Fairplay Menarini in corso di svolgimento a Firenze. Queste le parole dell'ex centrocampista: "Il fairplay a volte è una cosa soggettiva purtroppo perché non è una regola scritta. Fa parte dei valori dello sport, non solo del calcio. Sono onorato di ricevere questo premio, sono 20 anni che ho smesso e forse qualcosa da dirigente l'ho fatto".

Ricci al Milan?

"Mi piace. Spero per lui che non lo prenda come punto di arrivo ma di partenza. E' un'opportunità. A volte arrivare nell'arrivare in una grande squadra pensi di essere bravo, ma devi prenderla come occasione per giocare per qualcosa di ancora più importante. Spero che si giochi tutte le carte che ha".