Ricci elogia i centrocampisti della storia del Milan: “Pirlo per la visione e Gattuso per la forza. Tecnica? Scelgo Kakà"

vedi letture

Il nuovo centrocampista del Milan, Samuele Ricci, intervistato dal canale ufficiale del club rossonero, dice la sua sui migliori interpreti del ruolo nella storia del Milan. Il nuovo numero 4 milanista ha espresso parole di ammirazione per alcuni campioni che hanno scritto pagine indelebili con la maglia rossonera.

“Pirlo per la visione di gioco, Gattuso per la forza. E per l’eleganza e tecnica scelgo Kakà”, Ha dichiarato Ricci, sottolineando quanto le diverse qualità di questi fuoriclasse abbiano lasciato un’impronta inconfondibile. Un riconoscimento che testimonia non solo la grandezza di questi campioni, ma anche quanto siano ancora oggi fonte di ispirazione per le nuove generazioni di centrocampis