Morte Diogo Jota, il cordoglio del Milan. Il portoghese sfidò per due volte i rossoneri

Il Milan si unisce al cordoglio per la morte di Diogo Jota e di suo fratello André. Il club in questi minuti attraverso i canali social ha mandato un messaggio a seguito dei fatti di ieri notte, dove l'attaccante del Liverpool e il fratello, anch'egli calciatore professionista, sono stati vittime di un terribile incidente stradale nei pressi di Zamora, in Spagna:

"Il Milan è profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono in lutto. Che riposino in pace".

Campione d'Inghilterra col Liverpool e vincitore della UEFA Nations League col Portogallo, Jota aveva sfidato in carriera il Milan in due occasioni, sempre con i <i>reds</i>, nel 3-2 con cui gli inglesi batterono il Milan, al ritorno in Champions League dopo 7 anni, nel settembre 2021 e più recentemente nell'1-3 dello scorso settembre nella League Phase, partita giocata a San Siro.