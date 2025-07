Torna un simbolo storico del Milan: il Diavoletto. Prima volta negli anni '80

Sulla maglia da trasferta torna uno dei simboli più iconici del Club rossonero: il Diavoletto. Introdotto per la prima volta negli anni ’80, l’iconico Diavoletto torna sulla parte frontale di una maglia ufficiale, ispirando un kit creato per coloro che vivono la legacy del Milan fino in fondo: non solo sulla pelle, ma anche nell’anima.

Simbolo di passione e orgoglio, il Diavoletto è diventato un elemento distintivo del Club, amato e riconosciuto dai tifosi in tutto il mondo. Con questo nuovo Away kit, PUMA reinterpreta un’estetica classica in chiave contemporanea, celebrando il passato e proiettando il Milan verso il futuro, per un risultato dal carattere forte e inconfondibile – dando vita a un kit infernale.

LE DICHIARAZIONI

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Il Diavoletto è più di un semplice simbolo: è parte del DNA del nostro Club. Riportarlo sulla maglia è un omaggio alla nostra legacy, ma ci aiuta anche a parlare ad una nuova generazione di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Questo kit, accuratamente disegnato da PUMA, cattura l’essenza di ciò che significa rappresentare questo Club: passione, stile e uno spirito audace che ci distingue".

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: “Quest'anno ci siamo immersi interamente nella storia e nei simboli iconici del Milan, uno dei club più famosi e stilosi del mondo. I classici Away kit bianchi sono sinonimo di AC Milan, quindi quest'anno abbiamo voluto osare, attingendo al tema diabolico e all’emblema iconico del Diavoletto, che ha dato nuova linfa al design. L’abbinamento della base white con i dettagli red e black ha davvero valorizzato la maglia, creando uno stile unico che porta il fuoco in campo con un’estetica diabolica".