L'Al Qadsiah pronto a offrire 50-60 milioni per Retegui

Dopo i tentativi falliti per Kean, Orsolini e Jonathan David (ormai destinato alla Juventus), l’Al-Qadsiah è pronta a rilanciare la propria offensiva sul mercato italiano. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club saudita ha messo nel mirino uno dei protagonisti assoluti dell’ultima Serie A, ossia Mateo Retegui, ed è pronto a sferrare un'offensiva importante.

L’attaccante italo-argentino, capocannoniere dello scorso campionato, è considerato il rinforzo ideale per il reparto offensivo del club mediorientale. Per questo motivo nella giornata di domani verrà formalizzata una proposta ufficiale all’Atalanta per il suo cartellino. L’offerta - fa sapere l'emittente satellitare - si aggirerà tra i 50 e i 60 milioni di euro, cifra importante che potrebbe far vacillare anche un club solido come quello bergamasco.

Non è la prima volta che l’Al-Qadsiah tenta il colpo grosso in Serie A: la scorsa estate era andata vicina a strappare Paulo Dybala alla Roma, trattativa poi sfumata nelle battute finali. Ora il mirino è puntato su Retegui.