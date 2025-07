Il Milan Club Capodimonte è pronto a sostenere i rossoneri anche in questa stagione

L’idea nacque da un gruppo di amici due estati fa, quando decisero che la Tuscia doveva tornare ad avere un Milan Club. E così fu! La scorsa stagione è nato il “Milan Club Capodimonte Diavoli Etruschi” ed ha subito realizzato numeri importanti, nonostante la stagione rossonera sia stata negativa sul piano dei risultati.

Dopo la festa d’inaugurazione la scorsa estate sulle rive del lago viterbese e la cena natalizia con l’ex giocatore Chicco Evani come ospite, al 30 giugno 2025 gli iscritti erano ben 634, raggiungendo l’ottavo posto nella classifica stilata dalla AIMC.

Molte le trasferte organizzate dal Club a San Siro per sostenere i rossoneri con tanto di visita a Casa Milan e relativo museo, con tante famiglie e tanti bambini al seguito. Il punto più alto è stato toccato in occasione della finale di Coppa Italia contro il Bologna, quando il Club è riuscito a portare all’Olimpico quasi 200 iscritti per sostenere i ragazzi.

In questi giorni il Direttivo del Club sta mettendo a punto gli ultimi dettagli per la nuova stagione: l’obiettivo è superare quota 700 iscritti, oltre che ad organizzare ad agosto la festa estiva (venerdì 1° agosto) del Club e la cena natalizia che dovrebbe prevedere come ospite il capitano storico Franco Baresi. Già è pronto il nuovo materiale del Club per affrontare la stagione che sta per partire, dove a San Siro farà l’esordio anche lo striscione del “Milan Club Capodimonte – Diavoli Etruschi” in vista dei primi impegni a San Siro previsti per agosto.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente Ireno Moschini, dal vicepresidente Giuseppe Volpi, dal segretario Silvio Atzori, dai consiglieri Eleonora Prosperini e Luca Colelli e dal referente presso la società rossonera e l’AIMC Biagio Prosperini.

Per tutti i tifosi rossoneri della Tuscia, l’invito a seguire la pagina ufficiale del Club sui social.