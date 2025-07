Ricci, domani il saluto ai tifosi rossoneri: l'appuntamento è alle 17.30 allo store di Via Dante

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino. Il centrocampista italiano sarà un nuovo importante rinforzo a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. L'ex Empoli e Torino ha parlato ai microfoni ufficiali del club rossonero. Le prime parole di Ricci da giocatore del Milan:

"Ciao tifosi rossoneri, sono carichissimo per questa nuova avventura e non vedo l'ora di vedervi a San Siro. Vi mando un abbraccio e un saluto, Forza Milan!".

Domani il saluto con i tifosi

Samuele Ricci sarà disponibile domani per incontrare i tifosi rossoneri presso lo store ufficiale del Milan in via Dante, alle ore 17.30. Un’occasione speciale per salutare da vicino il centrocampista e mandargli un incoraggiamento per la nuova stagione.