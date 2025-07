MN - Marino racconta Ricci: "Sa coprire bene la palla e uscirne pulito"

Samuele Ricci è il nuovo rinforzo per il centrocampo del Milan, che aggiunge un elemento di qualità e, cosa che non guasta, italiano. Ne abbiamo parlato con chi lo ha allenato, come Pasquale Marino che a Empoli diede fiducia a un Ricci che all'epoca non aveva nemmeno 19 anni. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Le statistiche evidenziano anche un dato interessante, quello della gestione della palla sotto stress e Ricci è fra i migliori in Europa

"Non mi sorprende, dato che ama persino chiamare palla anche se pressato. Si notava già con me quando lo utilizzavo mediano basso, nelle difficoltà riusciva a smarcarsi e farsi vedere, mostrando grande personalità. Del resto nella gestione del gioco con la partenza dal basso, se perdi palla rischi di prendere gol. Lui non ha mai avuto paura sa coprire bene la palla e uscirne pulito".

Empoli, Torino e ora Milan

"Ha fatto gli step giusti, una crescita graduale. E si troverà ad essere gestito da uno dei migliori allenatori in circolazione. Allegri è un vincente e riesce a tirare il meglio dai suoi giocatori. Ha trovato la squadra giusta per crescere ulteriormente".