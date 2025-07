Anche Cristiano Ronaldo ricorda Jota: "Non ha senso. Riposate in pace"

vedi letture

Non poteva mancare il messaggio di cordoglio del capitano e simbolo della nazionale portoghese dopo la notizia della tragica di Diogo Jota e del fratello André Silva in un incidente stradale in Spagna. L'attaccante del Liverpool aveva appena conquistato la Nations League con la Seleçao, dopo la Premier League con il Liverpool.

Cristiano Ronaldo è scosso ripensando a tutto ciò: "Non ha senso. Eravamo insieme in Nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando tutto il mio affetto e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André, ci mancherete".