MN - Marino ricorda il giovanissimo Ricci: "Sembrava un veterano"

vedi letture

Samuele Ricci è il nuovo rinforzo per il centrocampo del Milan, che aggiunge un elemento di qualità e, cosa che non guasta, italiano. Ne abbiamo parlato con chi lo ha allenato, come Pasquale Marino che a Empoli diede fiducia a un Ricci che all'epoca non aveva nemmeno 19 anni. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Pasquale Marino, che ricordi ha di Samuele Ricci che Lei ha valorizzato nella sua parentesi empolese?

"Ricordo che in quell'Empoli c'era una bella concorrenza a centrocampo, come Henderson, Frattesi ma soprattutto Stulac che era stato acquistato dal Venezia per giocare davanti la difesa. Ecco, io sacrificai Stulac proprio per fare giocare Ricci, nonostante giovanissimo. Però sembrava un veterano, uno che dava l'impressione di giocare a certi livelli da una vita. Giocavo con una mediana a tre, faceva il vertice basso oppure la mezzala. Mi spiace solo che quella stagione fu interrotta per il Covid e ci fermò mentre stavamo risalendo spediti in classifica".

Lei ha visto in carriera tanti grandi giocatori, aveva notato qualcosa di speciale in Ricci?

"Se ho fatto giocare un ragazzino lasciando fuori gente esperta significa che era veramente un grande talento che meritava di giocare a prescindere. Non ho mai guardato alla carta d'identità, bensì alla sostanza. E lui di sostanza ne aveva tanta, nonché la maturità di gestire situazioni complicate".