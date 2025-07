Tragedia Diogo Jota, il Liverpool: "Devastati. Chiediamo il rispetto della privacy della famiglia"

Il Mondo del calcio si stringe attorno alla famiglia di Diogo Jota, morto in circostanze tragiche la scorsa notte assieme al fratello André Silva, mentre si trovava al volante nei pressi di Zamora, in Spagna.

Verso le 11.20 il Liverpool ha redatto un comunicato, dove fa sapere che: "Il Liverpool Football Club è devastato dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che il 28enne è deceduto in seguito a un incidente in Spagna insieme a suo fratello André. Il Liverpool FC non farà ulteriori commenti in questo momento e chiede il rispetto della privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e dello staff di Diogo e André mentre cercano di fare i conti con una perdita inimmaginabile. Continueremo a fornire il nostro pieno supporto".

Grande dolore espresso dalla Federcalcio portoghese (FPF), attraverso le parole del suo presidente Pedro Proença: "Diogo Jota era una persona straordinaria, rispettato da tutti i suoi compagni di squadra e avversari, una persona dalla gioia contagiosa e un punto di riferimento nella comunità stessa".

La Federcalcio portoghese ha già chiesto alla UEFA un minuto di silenzio prima della partita dell'Europeo femminile fra Portogallo e Spagna, in programma oggi.

In mattinata è arrivato anche il messaggio da parte della UEFA, nonché di diversi club fra cui quelli in cui Jota ha giocato, come il Porto e l'Atlético Madrid.