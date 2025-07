Bianchin spiega: "Allegri evidentemente non apprezza Adli, ma la decisione di farlo allenare con Milan Futuro è forte"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul futuro di Yacine Adli: "Yacine Adli non è nel progetto di Massimiliano Allegri per il Milan 2025-26 e, addirittura, si allenerà con Milan Futuro, la squadra che preparerà il campionato di Serie D. Il Milan si radunerà lunedì ma per alcuni calciatori ha previsto un programma speciale: Adli, Devis Vasquez, Theo Hernandez, Ismael Bennacer. Ognuno ha la sua storia ma c’è una motivazione comune: tutti sono in uscita. Theo e Bennacer avranno qualche giorno di vacanza supplementare, mentre Adli e Vasquez sono stati convocati per il lunedì successivo, il 14 luglio.

Adli ha la storia più particolare. Allegri evidentemente non lo apprezza ma la decisione di farlo allenare con Milan Futuro è forte, per il livello del francese e l’affetto sempre dimostrato per il Milan. Adli nella scorsa stagione, prima di farsi male, era un titolare della Fiorentina. E Pioli, che all’inizio della stagione 2023-24 non lo considerava, ad aprile 2024 arrivò a definirlo “il più affidabile difensivamente tra i centrocampisti in rosa”. Il francese certo è molto leggero fisicamente, però ha ottima tecnica e negli anni è diventato un piccolo mito dei tifosi e un uomo spogliatoio. Il pranzo con compagni e famiglie che organizzò in un momento difficile della stagione 2022-23 fu simbolico: un’iniziativa importante per fare gruppo. Invece nulla: si allenerà con Milan Futuro, con l’idea che trovi presto un altro club. Per questo, è stato convocato per il 14 luglio, una settimana dopo i compagni".