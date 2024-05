Florenzi: "Anche quando le cose vanno bene ti mettono la pulce all'orecchio. Tipico italiano"

Alessandro Florenzi ai microfoni di Sky commenta il 3-3 contro il Genoa al termine di una partita surreale dove la curva milanista si è astenuta dal sostenere la squadra:

Sull'ambiente

"Sicuramente l'ambiente era un po' strano. Avevo già vissuto scene così, ho provato a dire quello che pensavo ai ragazzi: di dare tutto quello che avevamo e provare a vincere questa partita. Non ci siamo riusciti ma penso che l'impegno sia stato massimo".

Sul finale di stagione

"Mancano tre settimane dove non dobbiamo mollare. Le voci dobbiamo lasciarle fuori da Milanello, come abbiamo già fatto in passato. Anche quando va tutto bene si trova sempre la pulce all'orecchio per cercare di mettere in risalto qualcosa che non va bene ed è una cosa usuale soprattutto in Italia. Finire al secondo posto potrebbe essere una buona stagione alla fine, anche se all'inizio volevamo sicuramente altro".