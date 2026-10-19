Nessun centrocampista come Rabiot in Serie A per gol e partecipazioni attive a reti
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Adrien Rabiot è sia il centrocampista con più gol realizzati in questa Serie A (quattro) che quello con più partecipazioni attive nel campionato in corso.
Adrien Rabiot è sia il centrocampista con più gol realizzati in questa Serie A (quattro) che quello con più partecipazioni attive nel massimo campionato in corso (sette - 4G, 3A); in generale, nessun pari ruolo è stato coinvolto in più marcature nei Big-5 in corso. Lo riporta Opta.
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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