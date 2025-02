Conceiçao: "Stiamo lavorando sui problemi che ho individuato"

Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Ecco un estratto delle sue parole, legate alle difficoltà della squadra in questi mesi:

Il Milan che vuole vedere è quello dei primi 50' contro il Feyenoord? I quattro davanti possono giocare insieme?

"Sì è quello che voglio io. Stiamo crescendo, non siamo ancora al top, ma stiamo sempre meglio. Voglio una squadra aggressiva per impedire agli avversari di arrivare davanti alla nostra porta. Io voglio una squadra corta e compatta. Per me possiamo fare questo tipo di gioco, ovviamente sempre con equilibrio".

I giocatori hanno parlato tra di loro?

"Mi piace quando è così, meglio dire quello che si pensa. Il gruppo sta crescendo anche da questo punto di vista, è giusto dire le cose in faccia. Io preferisco una brutta cosa ma vera, che una cosa bella ma non vera. A me piace questa cosa".

Un mese e mezzo il suo arrivo ha individuato i problemi della squadra?

"Sì, ne abbiamo parlato con la squadra. Stiamo lavorando su questi aspetti".