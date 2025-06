Condò sugli obiettivi rossoneri a centrocampo: "Creano soluzioni dal day one"

Il calciomercato del Milan non è ancora del tutto decollato: al netto di alcune cessioni, definitive e in via di definizione, il club rossonero si è mosso in diverse direzioni in entrata ma senza ancora mai chiudere nessun colpo. Luka Modric è stato bloccato, è vero, ma ancora non c'è nulla di ufficiale. Accanto al fuoriclasse croato ci sono altri nomi esperti che sono stati fatti per il centrocampo, il reparto che più di tutti è da riformare e che con Allegri al posto di comando diventa cruciale. Di questo ha parlato Paolo Condò questa mattina sulle colonne del Corriere della Sera.

Il pensiero del giornalista Paolo Condò sulle strategie di mercato del Milan per quest'estate: "Allegri testimonia il radicale cambio di politica del Milan dopo il flop dell'anno scorso. Non è tanto Modric a rivelarlo, perché il grande vecchio in una stagione da una gara a settimana ci sta in ogni caso, quanto gli obiettivi pronti subito del centrocampo come Xhaka e Rabiot. Gente che non devi inserire - hanno giocato dovunque, sanno tutto - ma che crea soluzioni dal day one".