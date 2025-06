Milan, la prima offerta per Jashari non basterà. Il Dortmund si tira fuori, lo United non molla: le ultime dal Belgio

Il Milan è pronto a presentare la sua prima offerta ufficiale al Club Brugge per Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002, anche se difficilmente basterà per avere subito il sì del club belga: i rossoneri sono infatti pronti a mettere sul piatto una cifra complessiva di 30 milioni di euro, ma la richiesta della squadra di Bruges è di 40 milioni di euro, bonus compresi.

SERVE UN RILANCIO - Lo scrive in Belgio il quotidiano Het Laatste Nieuws che spiega che il giocatore sarebbe contento di unirsi alla formazione italiana che nelle sua storia ha vinto sette volte la Champions League. La trattativa pare destinata ad andare per le lunghe, un po' com'era successo nell'estate 2022 quando le due società hanno negoziato parecchio prima di arrivare ad un accordo per il passaggio in rossonero di Charles De Ketelaere. La prima offerta milanista non sarà sufficiente, servirà un rilancio per avvicinarsi alla richiesta del Club Brugge che è disposto a cedere Jashari solo se dovesse arrivare l'offerta giusta.

LA CONCORRENZA - Nelle scorse settimane, per lo svizzero si erano fatti avanti anche il Borussia Dortmund, che era la primissima scelta del centrocampista, ma per i tedeschi sono troppi i 40 milioni di euro chiesti dai belgi, e il Fulham, destinazione però non gradita al giocatore. Chi invece ha un interesse concreto e quindi potrebbe essere un avversario molto temibile per il Milan è il Manchester United, ma anche questa destinazione, viste le stagioni complicate che stanno vivendo i Red Devils negli ultimi anni, non è in cima alle preferenze di Jashari che invece si trasferirebbe volentieri a Milanello.