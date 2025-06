Il Leverkusen fa muro su Xhaka: Tare si dovrà muovere in prima persona

La strada che porta il Milan da Granit Xhaka è più impervia e complicata di quanto si potesse prevedere. Il Bayer Leverkusen, che ha perso oltre all'allenatore già tre giocatori leader della rosa, non vuole privarsi anche di un'altra pedina importante in campo e all'interno dello spogliatoio. Per questo il club rossonero, e in particolare Igli Tare, dovranno fare gli straordinari per poter portare il centrocampista svizzero a Milanello.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, illustrando la situazione dell'operazione Xhaka-Milan, è molto chiara nel ricapitolare i fatti. Da una parte c'è il Milan che ha individuato del capitano della Svizzera uno dei rinforzi di esperienza per un centrocampo da ricostruire; dall'altra c'è il Bayer Leverkusen che non vuole separarsi dal giocatore, per non smantellare ulteriormente una squadra che Ten Hag ha ereditato rimaneggiata; in mezzo c'è proprio Granit Xhaka che da parte sua ha dato piena disponibilità e apertura al trasferimento in un club blasonato come il Milan, per giocare in un nuovo campionato come la Serie A.

Nei giorni scorsi, Igli Tare era già stato in Germania ma la sensazione, secondo la rosea, è che dovrà tornarci a breve perchè una trattativa così, se si vuole avere qualche chance di sbloccarla, bisogna portarla avanti faccia a faccia con la controparte. Probabile dunque che presto il dirigente albanese si muova in prima persona per andare a Leverkusen e trattare l'acquisto dello svizzero: una prima offerta di poco superiore ai 10 milioni è stata rispedita al mittente. C'è ancora viva l'ipotesi Malick Thiaw, non tanto per uno scambio ma più per una doppia operazione parallela: i tedeschi stanno chiudendo Quansah dal Liverpool ma è possibile che il centrale rossonero rimanga nel mirino sia per questioni di liste che di profondità della rosa.