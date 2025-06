MN - Camarda in prestito al Lecce con diritto di riscatto e controriscatto

Francesco Camarda nella prossima stagione giocherà al Lecce, trasferendosi in Puglia con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Questo quanto raccolto in queste ore dalla redazione di MilanNews.it che, nella giornata di ieri, aveva già anticipato la notizia sottolineando come la squadra pugliese, e il direttore Pantaleo Corvino, fosse in pole position nella corsa per il prestito al talento rossonero classe 2008.

Il Milan, dopo i colloqui avuti con l'agente del calciatore Beppe Riso, ha deciso di mandare Camarda a giocare in prestito per un anno, in un contesto che possa aiutarlo a crescere e a stare in campo con continuità ad alto livello. Evidentemente il Lecce ha soddisfatto le richieste del club rossonero che crede nel giocatore e spera di averlo più pronto per l'anno prossimo: accordo trovato tra i due club, con il Milan che si riserva la possibilità di controriscattare il talento nel caso in cui in pugliesi decidessero di esercitare l'opzione d'acquisto.

Quest'anno Camarda ha collezionato 14 presenze totali con la prima squadra del Milan e 18 partite e 5 gol con il Milan Futuro in Serie C.

Di Antonio Vitiello