Theo e Milan, addio: Hernandez accetta la corte araba. I nomi per sostituirlo

La storia d'amore tra il Milan e Theo Hernandez è ai titoli di coda. Come ogni racconto che giunge al termine rimane l'amaro in bocca nel ricordo di tutto il bello che c'è stato (molto in questo caso) ma anche di tutto quello che si poteva fare per evitare questa rottura (molto, anche qui). Il terzino francese, salvo nuovi imprevedibili colpi di scena, si trasferirà all'Al Hilal in Arabia Saudita, squadra che lo ha corteggiato per settimane e di fatto non lo ha mai mollato. Il club rossonero dovrà lavorare anche sul sostituto: rimpiazzare uno come Theo, per quanto l'ultima stagione sia stata da dimenticare, non è facile.

Addio

Questa mattina Tuttosport ne approfitta per riavvolgere il nastro delle ultime settimane di Theo Hernandez che sono state rappresentate da tante indiscrezioni e da altrettanti colpi di scena. A inizio mese, durante la sessione straordinaria di calciomercato, il francese si era opposto nettamente all'idea di un passaggio in Arabia Saudita: l'obiettivo era continuare a giocare in Europa e in particolare all'Atletico Madrid, unico club che realmente si è fatto avanti con serietà dal Vecchio Continente. Il Milan ha trattato con i Colchoneros ma questi si sono tirati indietro sul più bello. La rinuncia degli spagnoli e la prospettiva di rimanere ai margini della rosa nell'anno del Mondiale, hanno portato Theo a delle riflessioni che lo hanno spinto a riconsiderare l'offerta araba. Il Milan incasserà circa 25 milioni più bonus per un calciatore che tra un anno sarebbe partito a parametro zero; Theo stacca un assegno da oltre 20 milioni l'anno. Una situazione che si poteva evitare, con tanti tira e molla più una gestione poco lucida da parte del club.

Sostituto

Si chiude una pagina importante della storia recente del Milan: Theo Hernandez è stato uno dei simboli della rinascita rossonera con Stefano Pioli e lascerà il club dopo sei stagioni in cui è diventato il difensore con più reti della storia rossonera in A, uno degli idoli dei tifosi e anche uno dei capitani della rosa. Per tutti questi aspetti, e anche per la sua unicità nel suo ruolo al netto dell'ultima stagione complicata, sostituire un giocatore così non sarà una passeggiata. Sulla lista di Igli Tare, al momento, spiccano due nomi. C'è Oleksandr Zinchenko, 28enne dell'Arsenal che scade nel 2026 e che quest'anno ha trovato poco spazio tra i Gunners; c'è soprattutto Maxim De Cuyper, classe 2000 del Club Brugge e del Belgio, che da tempo è sulla lista rossonera ma anche di molti altri club in giro per l'Europa.