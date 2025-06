Il Milan presenta la prima offerta per Jashari: 27 milioni più bonus

Ardon Jashari non è ancora uscito dai radar del Milan. Secondo quanto viene riportato dal giornalista belga Sacha Tavolieri, per la redazione di Sky Sport Suisse, il club rossonero avrebbe presentato ieri mattina la prima offerta per il centrocampista 22enne elvetico in forza al Club Brugge. Da via Aldo Rossi, secondo l'indiscrezione, avrebbero messo sul piatto una prima proposta dal valore di 27 milioni di euro più 3 di bonus: un primo tentativo che non soddisfa il club belga.

Secondo quanto viene riferito, infatti, il Milan spera di chiudere tra i 30 e i 35 milioni di euro complessivi con il Club Brugge che già nei giorni scorsi aveva fatto trapelare che la richiesta è fissa sui 40 milioni. Sicuramente con questa prima offerta, il club rossonero dimostra le sue intenzioni serie di affondare su Jashari che, nelle ultime ore, sembrava finito un po' nelle retrovie della lista delle priorità: eppure secondo Sky Sport Suisse il nazionale svizzero è uno degli obiettivi principali di Max Allegri.