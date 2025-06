Conferma sull'offerta rossonera per Jashari: c'è concorrenza dalla Germania

"Il Milan sta provando a prendere Jashari", così inizia il tweet del collega Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport che così conferma l'indiscrezione riportata da Sacha Tavolieri per Sky Sport Suisse questa mattina ovvero che il Milan ha avanzato la prima offerta al Club Brugge per Ardon Jashari: una proposta da 27 milioni di euro più 3 di bonus (leggi qui). I rossoneri sperano di chiudere tra i 30 e i 35 milioni complessivi ma la squadra belga è un osso duro e tiene alte le sue richieste, anche considerando un contratto lungo ancora in essere per il centrocampista 22enne svizzero.

Bianchin, nella sua indiscrezione, riporta che il Milan ha preparato l'offerta da 30 milioni totali e adesso aspetta la mossa del Brugge che, da parte sua, chiede almeno 40 milioni di euro per il giocatore che è stato votato come MVP della massima serie del Belgio nell'ultima stagione. Inoltre, aggiunge il collega della rosea, da via Aldo Rossi devono monitorare con attenzione anche la concorrenza, come viene riferito, infatti, sul Jashari ci sarebbe l'interesse soprattutto di club di Bundesliga.