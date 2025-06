Il Milan non può offrire più di sei milioni per lo stipendio di Vlahovic

Dusan Vlahovic è uno dei nomi che il Milan sta sondando per l'attacco. Nonostante non sia una priorità stringente del mercato rossonero, il tecnico Massimiliano Allegri, come riportato oggi dall'edizione di Repubblica, ha chiesto al nuovo Ds Igli Tare di sondare la pista per un centravanti da mettere in competizione con Santiago Gimenez che sarà valutato attentamente dal tecnico. Nello specifico, il nome che interessa maggiormente all'ex allenatore della Juventus è proprio quello di Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo è in uscita dalla Juventus: il contratto scade tra un anno quindi anche il club bianconero è intenzionato a venderlo, anche per provare a incamerare liquidità per confermare Kolo Muani nella rosa. Il Milan è alla finestra è i 20/25 milioni per il cartellino sarebbe disposto a spenderli. Il problema sorge quando si parla di stipendio: Vlahovic percepisce 12 milioni e il Milan ha fatto sapere che non può offrire più di sei milioni per la punta. Questo scenario non entusiasma il serbo che ha declinato per il momento anche offerte migliori da Turchia e Arabia per un discorso di competitività.