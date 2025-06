Milan-Jashari, le cifre della prima offerta rossonera secondo Moretto

vedi letture

Torna forte il nome di Ardon Jashari, centrocampista 22enne del Club Brugge e della nazionale svizzera, per il mercato del Milan. Questa mattina proprio fonti elvetiche, Sky Sport Suisse, hanno riportato che il club rossonero ha presentato una prima offerta da 27 milioni più 3 di bonus (leggi qui): un'indiscrezione confermata anche dal collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che ha aggiunto che la richiesta dei belgi è di 40 milioni e che sono interessati anche dei club tedeschi di Bundesliga (leggi qui).

Negli ultimi minuti è arrivata anche la conferma di Matteo Moretto, esperto di mercato, che sul suo profilo X ha parlato della prima offerta del Milan ma ha riferito delle cifre un po' diverse: non cambia il costo totale di 30 milioni ma piuttosto come questi sono spalmati tra parte fissa e bonus. Per il collega di ESPN, si tratta di una proposta da 25 milioni di euro pù 5 milioni di bonus. Moretto aggiunge che la richiesta del Brugge è di circa 35 milioni e che sul giocatore ci sono altri club europei.