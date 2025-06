Atl.Madrid, De Paul potrebbe salutare: per TMW su di lui c'è anche il Milan

Rodrigo De Paul e l'Atletico Madrid, il futuro non sarà ancora insieme. L'argentino ha mercato, piace al Galatasaray che ha mosso passi concreti. Chi gli sta vicino riflette sulla possibilità di approdare in Turchia, ma intanto nei giorni scorsi c'era stato un contatto con alcuni club italiani. Su tutti il Milan, che lo apprezza. Sono giorni caldi per l'ex Udinese, che a breve scioglierà le riserve.

Per lui potrebbe prospettarsi anche la possibilità di varcare i confini europei e approdare in Arabia, dove sono pronti a piazzare il colpo. Il Galatasaray intanto ci prova concretamente e a breve potrebbe arrivare una proposta ufficiale per dare il via alle trattative. Dall'Atletico il via libera: De Paul è sul mercato e può partire. Il suo contratto è in scadenza nel 2026, nessuna possibilità di rinnovare anche per abbassare i costi. E il Galatasaray prova ad accelerare...