Moretto: "Milan, forbice ampia per Xhaka e Jashari. Nuovi contatti per Ricci nelle prossime ore"

vedi letture

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

SU XHAKA: "La scorsa settimana vi avevo raccontato che il Milan aveva contattato il Bayer Leverkusen per capire i costi dell'operazione. Il Milan ha sempre considerato lo svizzero come un primo obiettivo perchè l'idea di Allegri era di inserire prima in squadra leadership ed esperienza e poi puntare sui giovani. Il Milan ha capito che i costi non sono quelli che credeva: Tare pensava di chiudere per Xhaka a meno di 10 milioni di euro, mentre i tedeschi ne chiedono 15-18. La forbice, ad oggi, è ampia. Ora in via Aldo Rossi stanno valutando internamente se ne vale la pena oppure no. Io direi che è in stand-by in questo momento".

SU JASHARI: "Il Milan segue Jashari da mesi. C'era anche la Juventus su di lui, ma vi avevo raccontato che anche il Milan lo aveva seguito con attenzione durante la stagione. Nelle scorse ore i rossoneri hanno presentato la loro prima offerta ufficiale al Club Brugge: 25 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus. I belgi ne chiede 35 più bonus, quindi la forbice è ampia. Jashari piace anche ad altri club europei e dunque la concorrenza è elevata".

SU RICCI: "Ricci resta uno dei nomi del Milan per il centrocampo. Se volesse chiudere per Ricci, il Milan ci metterebbe 10 minuti. Lo ha messo in stand-by per qualche settimana, ma ci aspettiamo nuovi contatti già nelle prossime ore. Teniamo quindi viva la pista Ricci per il Diavolo".

SU CAMARDA: "Camarda al Lecce è quasi fatta. Non è ancora chiusa perchè i due club stanno ancora discutendo sulla formula del trasferimento".