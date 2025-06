MN - Tare: "Le valutazioni su Theo partono anche dalla volontà da parte sua di cercare una nuova esperienza"

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto durante l'incontro con la stampa avvenuto presso la sede rossonera.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Il punto su Theo Hernandez: qual è stata la riflessione in merito?

“Le qualità di Theo si sanno, un giocatore che ha dato tanto a questa società. Tutte queste valutazioni partono anche da una volontà, da parte sua, di cercare una nuova esperienza. Noi abbiamo accolto con una cosa normale per il fatto che con l’arrivo mio e di un nuovo allenatore si cercherà di costruire una squadra diversa dagli anni passati. La sua cessione non è ancora definita, stiamo lavorando: capisco che c’è la fretta per dare la notizia ma dovete capire le nostre difficoltà, le cose cambiano ogni minuto e ogni ora. È una cosa in essere ma non è ancora chiusa, dobbiamo aspettare”.

LE CIFRE DI THEO

Theo e il Milan sono pronti a salutarsi dopo sei stagioni. L'addio non sarà troppo pacifico e non rispecchia questi anni in cui Hernandez è entrato nella storia rossonera come uno dei migliori terzini ed è diventato idolo dei tifosi. Il calciatore francese, dopo essersi opposto per diversi giorni, ha deciso di accettare la ricca corte dell'Al Hilal allenato da Simone Inzaghi: decisivo anche un incontro con il presidente del club arabo avvenuto a Milano nelle scorse ore.

Oggi il Corriere dello Sport, come tutti, parla della notizia del giorno in casa rossonera: "Theo ha detto sì. Sbarco a Riyad per venti milioni". Nell'occhiello si legge: "A 27 anni e dopo sei stagioni l'addio al Milan". Quindi nel sottotitolo viene spiegato qualche dettaglio in più sull'operazione: "Il presidente dell'Al Hilal a Milano ha convinto l'esterno francese. Ai rossoneri venticinque più bonus". In pole nella lista degli eredi della fascia sinistra ci sono Oleksandr Zinchenko e Maxim De Cuyper.