Il Milan su Javi Guerra: nessun accordo né col club né col giocatore

La Spagna U21 è stata eliminata dall'Europeo. Questo significa che Javi Guerra è ufficialmente entrato nel suo periodo di vacanze e che il Milan, che lo ha inserito nella lista dei potenziali obiettivi per il centrocampo, potrebbe sfruttare l'occasione per affondare il colpo. Al momento, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, non ci sono stati accordi nè con il Valencia nè con il giocatore, dunque il club rossonero deve partire da zero e iniziare a imbastire la sua trattativa.

Il giovane talento spagnolo non rinnoverà il contratto con il Valencia a 3 milioni e questo chiaramente è un invito al Milan, ma anche a tutte le altre pretendenti, di farsi avanti. Così il club spagnolo sarà costretto a cedere il calciatore quest'estate: la richiesta del Valencia è di circa 28 milioni. Considerando che la prima proposta rossonera si aggirava attorno ai 20 milioni di euro, la sensazione riportata dal CorSport è che si possa giungere a un accordo più o meno a metà strada.