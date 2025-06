Sfumato Wirtz, il Bayern mette nel mirino le alternative: Williams e Leao

vedi letture

Il Bayern Monaco ha già in tasca la qualificazione al prossimo turno del Mondiale per Club ma in parallelo guarda anche al mercato con una grande necessità: un esterno d'attacco top, uno che possa far fare il salto di qualità ulteriore alla formazione allenata da Vincent Kompany. E le piste, sfumato l'arrivo di Florian Wirtz che ha detto no al Bayern per andare al Liverpool (anche perché i tedeschi non avrebbero potuto e voluto pareggiare le cifre dei Reds), sono principalmente due.

Il punto su Nico Williams

Il ds Max Eberl non ha perso le speranze e ha lasciato il Mondiale per provare ad accelerare sulle trattative nel reparto. Su tutti il ventiduenne dell'Athletic Club de Bilbao che è a un bivio decisivo. Restare nei Paesi Baschi e rinnovare, andare al Barcellona dove l'intesa è a un passo (ma coi conti del club che complicano tesseramenti e acquisti) o scegliere la Baviera. Le prossime due settimane saranno decisive: se il Barça non chiude, il Bayern spera di definire l'intesa.

Il punto su Rafael Leao

E poi c'è Leao. Che non è la seconda scelta ma è il binario che corre in parallelo. "Vestire la maglia del Milan è un sogno", ha detto il portoghese ex Lille, ma il Bayern ha pronta un'offerta da presentare ufficialmente nei prossimi giorni, entro le fatidiche prossime due settimane. 60 milioni più Kingsley Coman o Kim Min-jae. Abbastanza per il Milan? Massimiliano Allegri vorrebbe tenere Leao a ogni costo, certo è che davanti a una proposta simile anche Giorgio Furlani potrebbe vacillare e discutere della questione col ds Igli Tare e col mister. E Leao? Per adesso, le dichiarazioni sono scolpite e sottoscritte. Il Milan è un sogno ma il Bayern sogna lui. A breve ne sapremo di più.